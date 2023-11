Desde la marcha de Fernando Alonso a Aston Martin, Alpine no ha pasado por sus mejores momentos en la Fórmula 1. En 2023, con Pierre Gasly y Esteban Ocon en sus filas, el equipo francés no ha podido pasar de la sexta posición en la clasificación de Constructores y, lejos de cumplir sus objetivos de pelear por las victorias, han perdido rendimiento respecto a la temporada pasada.

Además, por si fuera poco, la relación personal que existe entre sus pilotos no es la mejor posible, algo que afecta de manera directa a su rendimiento en pista. Y, tras el Gran Premio de Abu Dhabi, la temporada no ha finalizado de la mejor manera posible para ellos.

Y es que, el propio equipo francés, le hizo un undercut a Pierre Gasly con Esteban Ocon. Algo que, como es lógico, no gustó al '10' y que no dudó en criticar a través de unas palabras que recoge 'racefans'.

"No debería ocurrir. El coche que va por delante siempre tiene la prioridad, y sabemos que no debería ocurrir. Así que estoy seguro de que aprenderemos de ello y estoy seguro de que no volverá a ocurrir", asegura Gasly disconforme con la situación.

Y razón no le falta a Pierre, pues la estrategia de Alpine y sus posteriores decisiones dejaron completamente vendido al piloto galo. Algo que, de cara a 2024, podría ser contraproducente para los objetivos del equipo.