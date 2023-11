Pierre Gasly terminó por detrás de Esteban Ocon en el Gran Premio de Abu Dhabi. Todo ello después de una estrategia de Alpine que ha sido muy comentada, dejando fuera a Gasly a pesar de que rodaba muy lento con unas ruedas muy 'viejas'.

Y el galo pidió al equipo desesperadamente que cambiaran su estrategia. Pero directamente fue ignorado. Sus mensajes por radio ni obtenían respuestas: "Necesito parar, las ruedas delanteras están muy dañadas y estoy perdiendo tiempo".

"¿Qué coj*** estamos haciendo? Voy un segundo y medio más lento", protestaba el galo, de nuevo ignorado por los suyos. Su ingeniero prefirió preguntarle por el alerón delantero.

Y entonces empezaron los gritos desde la radio: "¡Me estáis arruinando mi carrera, jod**".

Tras finalmente pasar por boxes y darse cuenta que Ocon había salido por delante, pidió explicaciones a su equipo. "Estáis de coña, esto no puede ser verdad...", decía.

"No entiendo cómo podéis hacerme un 'undercut' con el otro coche estando yo delante. De verdad que no puedo entenderlo. Me lo vais a tener que explicar... dejadme conducir", seguía protestando Pierre. Y así finalizó su carrera más tensa con Alpine. Seguro que hubo serias palabras en el box.