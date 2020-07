Fernando Alonso es consciente que la temporada 2021, la que será su regreso a la Fórmula 1 con Renault, será muy complicada. El equipo está lejos de los primeros puestos y se encomienda al cambio de reglamento de la temporada siguiente.

La pregunta es: ¿aguantará Fernando Alonso con esta situación? El expiloto David Coulthard cree que no. "Yo creo que es ficción, no creo que Fernando tenga la paciencia. Él quiere ganar ya", afirma en el podcast 'The Fast Lane'.

"Es otro de esos pilotos que tiene energía, no será tan sonriente como Ricciardo pero tiene la necesidad de estar rodeado por los mejores en el equipo y sentir que cada uno rinde a su máximo nivel. Lo da todo al volante por el equipo, pero cuando piensa que el equipo no cumple con su parte del acuerdo, del matrimonio, él se divorcia", explica.

"Sabe que es su última oportunidad. Pero él no necesita pilotar para demostrar que sigue siendo un gran piloto, quiere probar champán y me gustaría que tuviera esa oportunidad, de verdad me gustaría. Pero si no llega, no puede quejarse", relata Coulthard.

Por otro lado, asegura que Fernando Alonso "no tiene los Mundiales que merece". "Ha tenido una gran carrera, pero esto es el resultado de sus propias decisiones", afirma.

Su ambición por ganar

El piloto asturiano, bicampeón de la Fórmula 1, siempre ha manifestado que sólo volvería al 'Gran Circo' con un coche ganador, algo que de momento Renault no puede proporcionarle. Sin embargo, como se ha mencionado, su gran esperanza es 2022.

Un año en el que se espera terminar con la dictadura de Mercedes. La igualdad entre la clase media podría colocar a Renault entre los equipos que habitualmente luchen por el podio. Algo con lo que Alonso sí estaría satisfecho.