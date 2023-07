La Fórmula 1 es uno de los deportes más exigentes del mundo y, como tal, los pilotos están envueltos en una espiral de presiones constantes por parte tanto del equipo como de los aficionados.

Por ello, muchos de ellos no logran triunfar en el 'Gran Circo' o, si lo hacen, no es durante mucho tiempo. Sin embargo, aquellos pilotos con ese toque especial, aquellos que están por encima del resto carrera sí y carrera también sí que logran mantenerse en el tiempo.

Es el caso de Fernando Alonso que, tras 20 temporadas, ha demostrado que sigue tan fino como el primer día y con el mismo hambre de conseguir victorias. Además, sus seis podios en once carreras son buena prueba de ello.

Lewis Hamilton, con siete títulos mundiales en su haber, ha demostrado también ser uno de los mejores en la historia de este deporte. Sin descartar, eso sí, al actual campeón del mundo Max Verstappen, que ha demostrado que tiene potencial para batir todos los récords.

Esta temporada, como no podía ser de otra manera, los tres han demostrado que están un escalón por encima del resto de pilotos. Y es que tanto Alonso como Hamilton y Verstappen son los tres únicos pilotos que han logrado puntuar en el 100% de las carreras de este año.

Un dato que, sin duda, demuestra su superioridad pero que, lamentablemente, sobre el asfalto no se pueden ver muchas batallas entre ellos debido al grandominio que ha demostrado el equipo Red Bull.

Aún así, la clasificación general del mundial demuestra que, si contaran con un mismo monoplaza, podrían pelear mano a mano. A pesar de que Verstappen tiene ya su tercer título prácticamente sentenciado, Fernando y Lewis están disputándose mano a mano la tercera posición del campeonato.

