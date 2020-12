El expiloto Gerhard Berger ha hablado sobre los pilotos de Mercedes y el futuro de estos, y cree que George Russell debería poder ascender aunque ve muy complicado que eso suceda.

"Los contratos se tienen que mantener, y Valtteri Bottas lo tiene hasta 2021. Ya se han comprometido con él para el próximo año, pero Bottas no tiene la velocidad de Russell. No sé si pueden decidir entre bastidores tomar una ruta alternativa", ha explicado Berger para 'Formula 1 News'. Y es que el británico habría quedado por delante de Bottas en el GP de Sakhir e incluso podría haber logrado su primera victoria si no hubiera sido por los fallos del equipo en las paradas de boxes.

Así pues, aunque el austríaco sí cree que Russell se merece estar en el Mercedes, con Hamilton lo va a tener difícil ya que el heptacampeón quiere ser siempre el primer piloto, algo que con Bottas está claro pero que con Russell no sería tan sencillo.

"Él quiere dominar y tener el rol de primer piloto. Eso sí, Russell también ha demostrado lo que es capaz de hacer con el Williams", ha explicado Berger.

Hamilton además sigue sin haber renovado el contrato con Mercedes, algo que dijeron que querían que ocurriese antes de navidad y no parece que vaya a llegar. "Yo creo que las negociaciones son cuestiones de dinero. Hamilton está carcomido por la ambición, ha mandado muchos mensajes cuando no podía pilotar, pero no le escribió ninguna felicitación a Russell", ha criticado Berger.