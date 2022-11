El inicio de temporada de Sergio Pérez fue ilusionante. Se colocó por delante en el Mundial de Max Verstappen y ganó el siempre difícil Gran Premio de Mónaco. Desde entonces, el mexicano se fue diluyendo hasta quedarse sin opciones de campeonato y de batallar con su compañero de equipo. Ahora ha desvelado cuando sintió que había perdido el duelo con el neerlandés.

'Checo' reconoció a 'Motorsport-Total.com' que el GP de Austria fue el primer instante en el que se vio fuera de la lucha por el campeonato: "Creo que Austria fue el punto de inflexión para mis posibilidades por el título. Me golpeó George, estábamos ahí en la clasificación, teníamos el ritmo, pero ese fue un gran golpe. A partir de ahí tuvimos un par de carreras en las que nos costó mucho".

En aquella carrera en el Red Bull Ring, Russell chocó con Pérez y el mexicano se vio forzado a abandonar, saliendo de allí a dos carreras de distancia de Verstappen en el Mundial, una distancia ya insalvable que solo hizo que aumentar en los siguientes grandes premios.

Además, Pérez achacó la gran diferencia de puntos a que el desarrollo del monoplaza estuvo dirigido a la forma de pilotar del neerlandés: "Hay momentos en los que algunas mejoras afectan al manejo del coche. Lo hemos visto en otros pilotos y creo que la forma en la que desarrollamos el coche fue más hacia el lado de Max. Pero como equipo lo entendimos y espero que podamos evitar estas cosas en el futuro".

Sin embargo, para el mexicano la temporada es buena y reconoce que él ha cometido algunos errores: "La lección de este año es que hemos hecho una gran temporada. Yo mismo todavía tengo que mejorar un poco, sobre todo en carrera. La relación con el equipo y el coche ha mejorado en las últimas carreras, así que estamos en el buen camino".

También admitió la dificultad de superar a un Max Verstappen que está rindiendo a un altísimo rendimiento: "Es un gran reto ser su compañero de equipo, Max ha conducido a un nivel increíble. Tenemos que aprender, intentar ganarle y hacer cosas que él hace, pero no es fácil, no creo que haya nadie que pueda ganarle directamente. Es muy fuerte dentro del equipo y lleva aquí mucho tiempo. Sin embargo, creo que cada año me acerco un poco más. Voy a volver a intentarlo el año que viene y veremos qué pasa".