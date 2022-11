¿Cuál es el futuro de Daniel Ricciardo en la Fórmula 1? ¿Encontrará equipo después de terminar su etapa en McLaren antes de tiempo? Lo que está claro es que si encuentra una oportunidad no será como piloto titular. Porque la parrilla para 2023 ya está completo.

Ahora se abre la vía de ser piloto probador. Y varios equipos son los que han sonado. Primero fue Mercedes, cuando Lewis Hamilton comentó que tenía "demasiada calidad" para ocupar ese lugar de tercer piloto. Ahora se ha abierto la posibilidad de regresar a Red Bull.

Pero Ricciardo no lo confirma... de momento. En declaraciones a 'Motorsport' ha hablado sobre ello: "No está hecho. Es por eso por lo que no he salido y lo he confirmado, porque esa sigue siendo la verdad: no está hecho. Aunque obviamente puedo mirarte a los ojos y decir que es la opción más probable en esta etapa".

"Sabía que necesitaba un tiempo de descanso de las carreras y la competición. Obviamente, los dos últimos años han sido bastante agotadores, así que estaba claro que eso era lo que quería y que iba a ser lo mejor para mí", ha explicado el piloto australiano.

Su aventura en McLaren ha estado muy lejos de lo esperado. De ahí que la escudería prescindiera de él y apostara por el joven Oscar Piastri: "La temporada pasada fue bastante difícil, pero esta temporada fue más difícil".

"Por muchos altibajos que pase en las carreras, todavía estoy muy feliz con esta vida y tengo el privilegio de poder vivirla. Así que, si el próximo año no estoy interesado en volver, es porque debo estar haciendo una mierda realmente genial", ha sentenciado Ricciardo.