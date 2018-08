Daniel Ricciardo abandona Red Bull al final de la temporada y ficha por Renault

El oceánico, de 29 años, recaló en la estructura de Red Bull en 2008 como miembro del Red Bull Junior Team, con el que ganó varios títulos juveniles, y debutó en la Fórmula 1 con Toro Rosso en 2011 en el Gran Premio de Gran Bretaña.

En 2014 se hizo con un volante en Red Bull y hasta la fecha ha conseguido siete victorias, 29 podios, dos 'pole positions' y 904 puntos en el campeonato. El 'Team Principal' de Red Bull, Christian Horner, afirmó respetar "totalmente" la decisión del australiano, al que desea "todo lo mejor en su futuro".

"Nos gustaría agradecerle su dedicación y el papel que ha desempeñado desde que se unió al equipo en 2014; los mejores momentos son las siete victorias y los 29 podios que ha logrado hasta ahora con nosotros", destacó.

"Ahora continuaremos evaluando las numerosas opciones disponibles para nosotros antes de decidir quién acompañará a Max Verstappen en la temporada 2019. Mientras tanto, todavía quedan nueve carreras en 2018 y estamos totalmente enfocados en maximizar cada oportunidad para Max y Daniel", finalizó.

Renault, nuevo destino de Ricciardo

El piloto australiano de Fórmula Uno Daniel Ricciardo, de 29 años, será el nuevo refuerzo de Renault a partir de 2019, anunció la escudería francesa.

Renault hizo oficial el fichaje después de que Ricciardo anunciase este mismo viernes que se marcha a finales de esta temporada del equipo Red Bull, en el que lleva compitiendo desde 2014.

"Fue probablemente una de las decisiones más difícil de mi carrera hasta el momento, pero creo que es hora de cambiar y de embarcarme en un nuevo desafío", señaló el piloto, en un comunicado difundido por la escudería francesa.

Para el director del equipo Renault, Cyril Abiteboul, "el indudable talento y carisma de Daniel suponen un enorme extra para el equipo". Ricciardo, que actualmente ocupa la quinta posición en el campeonato, corrió con Red Bull por primera vez en 2014, aunque ya desde 2008 formaba parte de la categoría júnior. En estos cuatro años el piloto ha aportado siete victorias y veinte nueve podios al equipo.

Daniel to leave the Team at the end of the 2018 season.

We are delighted to announce that @danielricciardo will join @RenaultSportF1 as race driver from 2019. Full report 👉 https://t.co/9LUkd22abr#RSspirit pic.twitter.com/OIXUbjIoRm