Max Verstappen ha realizado una reflexión más que curiosa. El neerlandés, tricampeón del mundo y líder del Mundial de Fórmula 1, ha hablado en 'Formula.hu' para hablar ya no del futuro sino del hipotético caso en que pudiera saber qué va a suceder en el día de mañana.

Así lo dijo en palabras que recogen en 'Motorsport': "Si supieras lo que va a pasar o si pudieras recibir consejos del futuro... No sé, la vida sería muy aburrida".

"Es importante equivocarse a veces. También es importante no saber qué espera el futuro. El cómo será lo que esté por llegar y lo que lograremos o no", insiste en esa idea.

Porque le gusta esa imprevisibilidad de la vida: "No sería bueno. A mí no me gustaría. Muchos creen en esos... ¿cómo se llaman? ¡Ah sí, adivinos!"

"No creo en ellos. Quiero vivir mi vida, no quiero saber nada. ¿Cuándo moriremos? ¡No quiero saberlo!", cuenta.

Y es que Verstappen es más del día a día: "Quiero disfrutar de lo que hago ahora, y en otro momento querré hacer otras cosas".

"Quizá por eso no le diría nada a mi yo de 16 años. Lo haría todo de nuevo", sentencia.