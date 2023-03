No sorprende leer la noticia de que, una de las grandes estrellas del fútbol en todo el mundo como Cristiano Ronaldo acuda a un Gran Premio de Fórmula 1. Sorprende, o igual no, leer por qué.

Aunque Cristiano Ronaldo podría darse un paseo por el Circuito de Jeddah Corniche este fin de semana, al igual que otras tantas decenas de 'celebrities', la verdad es que está obligado a ello. Sí, has leído bien.

Según informa el diario inglés 'The Sun', el contrato millonario de Cristiano Ronaldo con el club saudita Al-Nassr cuenta con una cláusula especial. Esto le obliga a visitar las instalaciones del trazado para apoyar y ser uno de los grandes reclamos del fin de semana.

Good victory team! We move on to the semi-finals!💪🏼

