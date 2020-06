El calendario automovilístico de la temporada 2021 se empieza a conocer. Y hay una fecha que ha llamado mucho la atención: la semana del 23 al 30 de mayo. En esas fechas se acumulan dos de las pruebas más importantes.

Se trata del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 (23 de mayo) y de las 500 Millas de Indianápolis (30 de mayo). ¿Imposible compaginar ambas pruebas? No para todos los pilotos del momento.

Zak Brown, consejero de McLaren, cree que existe un piloto que sí podría participar en ambas pruebas: Fernando Alonso. "Si él está en F1 el próximo año, cosa que hay que ver, con su experiencia en Indy tras correr este año, simplemente podría saltar a la Indy al tener la experiencia de ser competitivo. Sólo el podría lograrlo", asegura.

Sin embargo, Brown no recomienda esta decisión a ningún piloto: "No sólo tengo dudas sobre cómo sería alguien respecto al nivel competitivo. Simplemente no creo que haya tiempo en pista suficiente para considerarlo una decisión inteligente".

Fernando Alonso afrontará su tercer reto en las 500 Millas de Indianápolis en el mes de agosto. El único título que le resta para hacerse con la 'Triple Corona', una vez que logró la victoria en las 24 Horas de Le Mans y en el GP de Mónaco de Fórmula 1.

El año 2021 podría ser un año intenso para el asturiano. Él mismo lo adelantó: "Quiero hacer algo importante para ese año". Y su mayor reto sigue siendo regresar al 'Gran Circo'. El equipo Renault, con un asiento libre, es su única opción en estos momentos.

La escudería francesa ha pedido tiempo para buscar un sustituto a Daniel Ricciardo, fichaje de McLaren. Alonso es el número 1 en su lista de candidatos. Pero, de momento, habrá que esperar para conocer la decisión.