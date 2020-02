La crisis por el coronavirus continúa extendiéndose y afectando a los deportes. La Fórmula 1 ya ha tenido que cancelar su Gran Premio de China, pero ahora parece que peligra Australia, donde comienza la temporada.

El 15 de marzo vuelven a arrancar los motores de la parrilla para comenzar un nuevo año de carreras, pero el jefe del Gran Premio, Andrew Westacott, ha admitido que a pesar de que de momento continúan los preparativos, no es seguro que se celebre allí el comienzo de la temporada y que la descisión está en manos del Gobierno y de los médicos del país.

"Es un asunto mucho más amplio que una cuestión para nosotros y para la Fórmula 1. Nosotros nos guiamos por los médicos de Australia y por el Gobierno. El Gobierno y los médicos estudiarán la situación tanto respecto al tema sanitario como al económico y evaluarán el riesgo", ha confesado el jefe del Gran Premio en una entrevista para 'Sydney Morning Herald'. Y es que en Australia tienen 23 personas infectadas por el coronavirus.

"Siempre estudiamos el riesgo que existe en todas nuestras actividades de motor. Nos vamos a guiar por las autoridades sanitarias y por sus instrucciones. Tenemos que tener la mente abierta", ha continuado explicando Westacott.

En Australia son optimistas y esperan que no tenga que cancelarse la carrera, pero no lo descartan porque no saben si el virus se propagará sin control en las semanas que quedan hasta el 15 de marzo. "Si es una pandemia leve, como la gripe de 2009, entonces no necesitas tomar medidas, pero si es grave y necesitas hacer todo lo posible para reducir el brote y el número de casos, entonces tenemos que mantener todas las opciones abiertas", asegura Brett Sutton, jefe de médicos del estado de Victoria.

"Estos grandes eventos se planean con meses de antelación y creo que tendría que suceder algo extraordinario en Australia con el coronavirus para cancelar algo como esto a estas alturas. Creo que casi seguro que seguirá adelante", ha zanjado Sutton para tratar de tranquilizar a escuderías, pilotos y aficionados.