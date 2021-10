El entrenamiento de Son Goku y Vegeta en Dragon Ball bien podría ser el que está realizando Lewis Hamilton para prepararse de cara al final de la Fórmula 1. Sí, así de bestia, porque el inglés, piloto de Mercedes y heptacampeón del mundo, ha subido un vídeo a sus redes sociales muy... 'congelante'.

Y con razón, porque Hamilton se ha metido una sesión de crioterapia en Mónaco a, ojo, 100 grados bajo cero. Ah, y en ropa interior.

Lo normal, y más normal parece el texto con el que quiso acompañar a un vídeo que parece de ciencia ficción.

"Día de recuperación. La F1 es intensa, desde marzo a diciembre. Entrenar es esencial, pero la recuperación y cuidar nuestro cuerpo lo es más aún", narra Lewis.

Y estaba junto a Angela Cullen: "Estamos juntos unos 280 días al año. Comer sano, estiramientos, fisioterapia, meditación, paracaidismo, surf... y sí, carreras. Juntos somos el mejor equipo del mundo".

"No me gusta aun frío como este. Sufro a -100 grados. Le digo a Angela que a la gente negra no nos gusta el frío. somos de islas y el hombre necesita el sol", sentencia.

Te puede interesar

El dardito de un excampeón del mundo para Lewis Hamilton: "Ha cometido muchos errores..."

Sebastian Vettel carga contra la F1 por el calendario de 2022: "Todos tenemos una vida, y esa vida no pertenece al empresario"

¿Lucharía el Alonso de 2021 por el Mundial de F1 en Red Bull o Mercedes? Fernando lo tiene clarísimo...