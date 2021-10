Sebastian Vettel no quiere un Mundial de Fórmula 1 con 23 carreras. El alemán, tetracampeón del mundo y voz muy autorizada de la parrilla, considera que tantas carreras son muchas y pone en valor el gran esfuerzo de los trabajadores de cada escudería.

Y es que 2022 será el año en que más carreras haya en la historia de la Fórmula 1, con 23 pruebas en tan solo ocho meses. Esto es algo que a Vettel no le termina de convencer.

"Con tantas carreras ya no será especial para los aficionados. No debería pasar eso, pero es mi opinión y no tiene valor", cuenta Seb.

El tetracampeón habla de los trabajadores y trabajadoras de cada escudería: "Para nosotros los pilotos es fácil. Llegamos el miércoles por la noche y el domingo por la noche nos vamos... pero el equipo no".

"Llegan el lunes o el sábado anterior. Hacen el garaje. Preparan los coches. Trabajan durante toda la semana", dice.

Y eso puede crear problemas: "Estamos en una época en la que somos conscientes de que todos tenemos una vida, y esa vida no pertenece al empresario".

"Es un trabajo que mantiene ocupados a todos cada fin de semana y casi toda la semana completa. No tienen tiempo para ellos", relata.

Vettel pone el foco en Liberty Media: "Tendrán algunos intereses... pero tienen que asegurarse de encontrar un balance adecuado".

"Debería haber un número de carreras sostenible para que no te desquicies a los dos o tres años, y para mantener viva tu pasión", dijo en declaraciones en 'Motorsport'.

Te puede interesar

Vettel carga contra la FIA por correr en países que no respetan los derechos humanos: "¿Tienes moral... o dices que sí a todo?"

Un jefe de la F1 responde a Vettel: "Si a alguien no le gusta el calendario de 23 carreras, que se vaya"