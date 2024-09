Se está volviendo habitual la aparición de deportistas de élite que reconocen haber sufrido problemas de salud mental. En el deporte español figuras como Ricky Rubio han tenido la valentía de decir públicamente que han lidiado con este tipo de episodios.

En el mundo de la Fórmula 1 es un tema poco explorado. Sin embargo, ha sido una leyenda de este deporte como Lewis Hamilton el que ha dado un paso al frente para reconocer que durante gran parte de su vida ha sufrido problemas de salud mental.

El heptacampeón del mundo se ha sincerado en una entrevista concedida al medio 'Sunday Times': "Cuando tenía veinte años, pasé por algunas etapas realmente difíciles. He lidiado con problemas de salud mental a lo largo de mi vida".

Hamilton llega a utilizar la palabra "depresión" lo que muestra aún más el calibre de lo que ha sufrido: "Depresión. Desde una edad muy temprana, cuando tenía como 13 años. Creo que fue la presión de las carreras y las dificultades en la escuela. El acoso. No tenía a nadie con quien hablar".

Antes esta situación, el piloto de Mercedes en busca de ayuda acudió a una terapeuta pero reconoce que no le sirvió de mucho: "Hablé con una mujer hace años, pero realmente no fue útil. Me gustaría encontrar a alguien hoy en día".

Por fortuna para Hamilton, con el paso de los años estos problemas han ido a menos según el británico: "Estás aprendiendo sobre cosas que te han transmitido tus padres, notando esos patrones, cómo reaccionas a las cosas, cómo puedes cambiarlas. Así que lo que quizás me hubiera enfadado en el pasado ya no lo hace hoy. Soy mucho más refinado".