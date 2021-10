Pedro Acosta podría proclamarse campeón del mundo de Moto3 en la carrera del mañana del Gran Premio de Emilia-Romaña, y es que a falta de tres carrera el murciano tiene 30 puntos de ventaja sobre su rival Foggia.

Sin embargo, el piloto español necesita prácticamente un milagro ya que, además de tener que ganar, su rival no puede acabar en los puntos. Si finalmente lograse proclamarse campeón, Acosta se convertiría en el piloto más joven de la historia en lograr ganar Moto3.

El récord se logró antes de que la categoría se llamase Moto3 y fue Loris Capirossi en 125cc quien lo consiguió en 1990 con 17 años y 165 días, 13 días más que los que tendría Acosta si mañana se proclama campeón.

Así pues, si Acosta no logra el título en Misano ya no podrá batir el récord, ya que de cara a la carrera de Algarve no superaría a Capirossi por un día y no podría hacer historia en el motociclismo, aunque sí superar a Marc Márquez, que ganó 125cc en 2010 con 17 años y 263 días.

Acosta saldrá mañana desde la quinta posición con Foggia haciendo lo propio mucho más atrás, será decimocuarto. Veremos si es suficiente para que el murciano haga historia o Foggia evitará que el piloto español logre batir el récord.