Clasificación del Gran Premio de España 2025 de F1: horario y dónde ver en TV

El Gran Premio de España ya ha llegado. Es el fin de semana más especial para los dos pilotos españoles de la parrilla: Fernando Alonso y Carlos Sainz. Ambos lucharán por entrar entre los diez mejores clasificados para poder puntuar.

En el caso del piloto de Aston Martin buscará conseguir los primeros puntos del año. El asturiano se dio de bruces con el infortunio tanto en Imola como en Mónaco. Por otro lado, en Williams, Sainz aspirará a puntuar por quinta vez consecutiva.

El circuito de Montmeló puede ser escenario de un cambio de tendencia en el Mundial de Fórmula 1. La FIA ha introducido cambios en la normativa en relación a la flexión de los alerones. Uno de los equipos que podría verse perjudicados es nada más y nada menos que McLaren.

Lando Norris y Oscar Piastri han sido el mejor equipo en este inicio de campaña y buscan subirse a lo más alto en el podio por primera vez en veinte años. Frente a ellos, estará Max Verstappen que lleva dominando este trazado al ganar las tres últimas ediciones.

A las 16:00 hora peninsular española tendrá lugar el inicio de la clasificación formada por tres rondas: Q1, Q2 y Q3. En la primera ronda se eliminan cinco, de la misma forma que se hace en la siguiente. En el último tramo solo irán los diez coches más rápidos.

La web de laSexta ofrecerá cobertura completa de la sesión de clasificación realizando un minuto a minuto. En TV se podrá ver a través de la plataforma 'DAZN'.

Fernando 🤜🇪🇸🤛 Carlos

This year will be their ninth home race together 🙌#F1#SpanishGPpic.twitter.com/8JwfXeynyK