A sus 41 años Fernando Alonso cambia de equipo en la Fórmula 1, pero no de objetivo: quiere volver a sentir ese cosquilleo de los campeones. Y ha apostado fuerte por el proyecto de Aston Martin.

Lawrence Stroll, jefe de la escudería, le puso encima de la mesa un contrato de tres años que se puede revisar al finalizar cada temporada. Y el bicampeón no se lo pensó. Se siente fuerte y capacitado de seguir sacando su mejor versión.

Su retirada se antoja lejana en estos momentos. Damon Hill, campeón de la F1 en 1996, está convencido de que todavía quedan varios años hasta que el español abandone la Fórmula 1.

"Fernando está trabajando a toda máquina y se le ve muy fuerte y con un vigor increíble. Y, por supuesto, hay que recordar que Fangio, empezó tarde y ganó incluso siendo muy mayor", ha expresado.

"Demostró unos nervios de acero y una habilidad increíble, que es lo mismo que atesora Alonso. Creo que estar aquí depende de si te gusta o no. Si tienes suficiente energía y te mantienes en buena forma, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir adelante? Voy a elegir un número... ¿Cuándo se va a retirar? Creo que se retirará cuando tenga 44 años", ha comentado en el podcast 'F1 Nation'.

La experiencia personal de Hill fue muy diferente: "Yo me retiré cuando tenía recién cumplidos los 39 años. Siempre tuve en mente que los pilotos de carreras deberían parar antes de los 40 años".

"Recuerdo estar de pie junto a los nuevos pilotos que se incorporaban y me di cuenta de que tenían 20 años menos que yo. Me sentía como un invitado a una fiesta y los niños tenían 20 años menos que yo, me sentía un poco incómodo. Entonces comencé a dudar si debería o no salir junto a los chavales en la F1 a los 40 años. Eso es lo que pensé y al final decidí retirarme", recuerda.

Pero en el caso de Alonso, Hill cree que su carrera se puede prolongar varios años. Si cumple su contrato con Aston Martin lo dejaría a los 44... y el expiloto apuesta justo por ese año.