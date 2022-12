Ferrari busca nuevo jefe de equipo. Mattia Binotto dimitió de su cargo y ahora en el equipo italiano quieren una figura con peso para dirigir a partir de la próxima temporada. El primer candidato se ha caído después de su rotunda negativa. Se trata de Christian Horner.

El actual jefe de Red Bull no quiere saber nada de Ferrari... y ha aprovechado para dejar un mensaje envenenado. "Creo que será su sexto director de equipo desde que estoy en Red Bull", ha expresado en declaraciones a 'Sky Sports'.

"Será el sexto director de equipo al que me enfrentaré. No debe ser fácil para él. Tuvieron un gran coche este año, ciertamente fueron muy competitivos", ha expresado el de Red Bull, que tiene claro que no se moverá.

Binotto ya es historia en Ferrari. De enero de 2019 a noviembre de 2022. Es cierto que ha habido una progresión muy importante en la escudería, pero insuficiente para poder plantar cara a Mercedes y Red Bull por el título.

"Mi compromiso es muy grande con el equipo Red Bull. He estado allí desde el principio y como es lógico tengo un apego muy grande por el equipo", ha incidido Horner. Queda claro que en Maranello tendrán que seguir buscando.

La lista de candidatos

Tras el 'no' de Christian Horner y también de Andreas Seidl, son varios los nombres que siguen sonando para dirigir Ferrari. Todo apunta que el principal candidato es Frederic Vasseur, el que es actual jefe de Alfa Romeo y que conoce a la perfección a Charles Leclerc.

Anotnello Coletta y Paul Hembery son los otros dos candidatos. El primero, responsable de Ferrari GT; el segundo, el que fuera jefe de Pirelli en la Fórmula 1.