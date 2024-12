'Checo' Pérez se aferra a su asiento en Red Bull

"Tengo un contrato para el próximo año y estaré pilotando para Red Bull": así de tajante se ha mostrado 'Checo' Pérez en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Abu Dabi cuando le han preguntado por los rumores que le sitúan fuera de Milton Keynes el próximo año.

La Fórmula 1 afronta la última cita de su calendario de 2024 este fin de semana, y el azteca ha incidido posteriormente en que su plan es seguir como compañero de Max Verstappen.

"Estoy aquí con el equipo y seré su piloto para la próxima temporada. No tengo nada más que añadir, tengo un contrato para el año que viene", ha explicado.

Eso sí, al igual que viene señalando la cúpula de Red Bull en las últimas semanas, 'Checo' Pérez asume su culpa en la derrota en el Mundial de Constructores.

"Claro que me siento responsable de que Red Bull no luche por el título de constructores, pero no se debe solo a una persona. Soy parte de una gran organización y no luchamos lo suficiente", ha zanjado.