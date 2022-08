Charles Leclerc ha visto como durante la temporada ha perdido puntos por culpa de las decisiones de Ferrari desde el muro. Pero mientras el piloto monegasco se ha mostrado a lo largo de la temporada bastante crítico cuando ha sido él el que se ha equivocado, su equipo está haciendo todo lo contrario, ocultando sus fallos y no reconociéndolos.

La primera vez tuvo lugar en su casa, en Mónaco, cuando le mandaron parar en boxes cuando Carlos Sainz estaba justo dentro, haciéndole perder posición tanto con su compañero como con Max Verstappen y 'Checo' Pérez. En Silverstone, el equipo no le paró durante un Safety Car al final de la carrera y era el único de delante con neumáticos duros usados, mientras todos por detrás venían con blandos. En ambas pruebas, Leclerc acabó cuarto.

El último episodio ocurrió en la última carrera en Hungría, cuando inexplicablemente Ferrari decidió montar los neumáticos duros cuando era muy claro que esas gomas no funcionaban (como le pasó a Alpine). Esto provocó que Leclerc hiciera una parada extra, acabando finalmente sexto. Además, hay que sumarle dos abandonos por problemas de fiabilidad en España y Azerbaiyán.

Ferrari no ha reconocido sus errores y esto es algo que el propio Leclerc no entiende. "Realmente, no entiendo que se oculte. A veces es tan obvio para todos que el error proviene del piloto que no entiendo a los pilotos que tratan de poner excusas con el viento o con lo que sea", comenta el de Mónaco en 'BBC Sport'.

"Son parte de la experiencia, es parte del camino de cualquier persona en cualquier trabajo que hagas, en un momento dado, cometerá un error. En uno de cada 200 accidentes sucederá algo muy extraño, pero no me gusta perder el tiempo encontrando excusas, porque ahí es realmente donde pierdes el tiempo y no avanzas", explica.

"Eso también es bueno para las personas que están trabajando a mi alrededor, porque saben que cada vez que voy a cometer un error voy a ser muy honesto y espero que sea lo mismo por su parte, así todo el mundo puede aprender rápido y ese es el caso de Ferrari", añade.

¿Qué errores ha tenido Leclerc esta temporada?

Leclerc tuvo su primer error en la cuarta prueba de la temporada, en Imola. El piloto de Ferrari iba a la caza de Pérez cuando fue demasiado agresivo en una 'chicane' y perdió el control del coche, chocando levemente contra el muro y teniendo que entrar a cambiar el alerón. Esto le retrasó hasta la sexta posición.

En Francia se volvió a repetir. Leclerc perdió el control del coche, estrellándolo contra el muro y viéndose obligado a abandonar cuando tenía opciones de ganar. "Siempre soy más duro cuando soy yo quien comete el error y obviamente Francia fue uno de los que dolió bastante. Imola también un poco, a pesar de que no había muchos puntos en juego y pude volver a pista", comenta Leclerc.