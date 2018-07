Carlos Sainz: "Ser el mejor del resto es un buen paso hacia adelante"

El español Carlos Sainz (Renault), que saldrá séptimo en la parrilla del GP de Francia de Fórmula Uno, declaró que había tenido "muy buenas sensaciones" y entiende que "ser el mejor del resto es un buen paso hacia adelante".

"Hoy he tenido muy buenas sensaciones. Después de los entrenamientos libres no me veía como equipo de Q3, porque no encontraba las cuatro décimas que nos saca el equipo Haas, pero ELLOS han tenido algún problema y saldremos séptimos", comentó Sainz.

Se declara "cada vez más contento con el coche" y dispuesto a "seguir trabajando y dando pasitos hacia adelante". "Mañana dependerá del cielo (por la posible lluvia) y de la temperatura. Hoy ha llovido en el sector 1 de la calificación. Iremos a una parada, como supongo que todos, y a ver qué pasa. Ayer estaba preocupado. Hoy, ser el mejor del resto es un buen paso hacia adelante", concluyó el piloto madrileño.