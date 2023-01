Carlos Sainz Jr. está presente en el Dakar para apoyar a su padre en la carrera más dura del mundo. Y allí ha reconocido que tiene el sueño de participar en alguna edición en el futuro.

El piloto de Ferrari está apoyando a su padre, Carlos Sainz, en Arabia Saudí. 'El Matador' no ha tenido suerte y ha perdido todas sus opciones de ganar la carrera tras un accidente en la sexta etapa, pero cuenta con la presencia de su hijo para ayudarle.

"Es la primera vez que sigo a mi padre en el Dakar desde un helicóptero. Es una experiencia increíble", comentó el piloto de Fórmula 1 a 'RTL7'.

Además, también reconoció que tiene un especial cariño a la carrera y no descartó participar en el futuro al ser preguntado: "Sí, ¿por qué no participar? Siempre he seguido el Dakar, me encanta. Estoy demasiado ocupado con mi vida y la Fórmula 1 en este momento, pero nunca se sabe en el futuro".

"Dejo todas las opciones abiertas. He hecho rallies antes de correr y probé todoterreno, pero realmente nunca he probado un coche Dakar. Tal vez deberíamos pedirle a Ferrari que haga uno, pero dudo que eso suceda", bromeó para acabar Sainz.