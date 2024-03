Carlos Sainz valora la amistad. Tanto es así que sabe que no es algo que se pueda decir de todo el mundo. Ni siquiera de aquellos y de aquellas con los que uno tiene mejor relación. El madrileño, en la previa del GP de Australia, sabe que en la F1 eso de hacer amigos es más que complicado, pero...

Pero nombra a alguien con quien quizá, probablemente, pueda llegar a entablar una gran amistad. En el futuro, al menos, toda vez que las carreras de los dos acaben.

Y no, no es Fernando Alonso. No es el asturiano. Es alguien con quien ha compartido equipo y que ningún secreto es que ambos mantienen una gran relación.

"La amistad es una palabra muy grande..."

"Quizá cuando nos retiremos pueda tener amistad con Lando Norris. Pero hasta entonces es un rival", cuenta.

Sainz lo explica: "La amistad para mí es una palabra muy grande. Tengo pocos amigos, son personas que dan todo por ti. Puedes tener gente con la que te lleves muy bien".

"Checo, Charles..."

En ese sentido nombra a tres pilotos con los que se iría a comer... y no, tampoco está Fernando Alonso en esa lista que Carlos expone.

"Norris es con quien mejor relación tengo. Fuimos a desayunar juntos de hecho. También con Charles, y con Checo. Compartimos viajes...", cuenta.