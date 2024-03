Carlos Sainz ha estado entre los mejores tiempos tanto en los libres uno como en los libres dos del Gran Premio de Australia. Y eso a pesar de que hace apenas dos semanas que fue intervenido de urgencia por una apendicitis.

Y la retransmisión captó la confesión de Carlos a su padre nada más bajarse del Ferrari. Parecía no estar cómodo a pesar de esos buenos resultados.

"Me molesta, sí", dijo Sainz a su padre. Parecía molesto el piloto español, que fue tercero en los Libres 2.

"Creo que al 100% no voy a estar. Cuando te pasas diez días en la cama no es lo mismo que die días entrenando. Espero no tener ni dolor ni molestias y así podré estar a un nivel muy alto seguro", ha dicho el de Ferrari.

"Confío en que mañana será mejor y, en general, el coche parece estar en una buena posición este fin de semana. Intentaremos maximizar todo, el cuerpo y el coche", sentenció Sainz.