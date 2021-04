Carlos Sainz firmó una gran actuación en el Gran Premio de la Emilia-Romagna. El madrileño acabó en quinta posición saliendo undécimo en parrilla. A pesar de un inicio de carrera complicado por las condiciones de la pista, el español volvió a sumar puntos para Ferrari, y ya es sexto en el Mundial. El español afirmó tener buenas sensaciones tras ser, según él, uno de los más rápidos con el trazado de Imola pasado por agua.

"Tocaba atacar después de un día regular. He arriesgado mucho en la primera vuelta, y sin visibilidad en los tres o cuatro primeros giros no sabía que iba a pasar. Me ha salido bien la estrategia, aunque he cometido un par de errores. Tenía que encontrar el límite, he podido recuperarme pronto de los errores, dado que iba rápido en pista. Creo que en mojado era uno de los más rápidos, fui súper, súper rápido, y también en seco, así que estoy orgulloso", dijo Sainz en los micrófonos de DAZN.

Sainz advierte de la velocidad en las rectas de McLaren, su principal rival por la tercera plaza del Mundial de Constructores. "La estrategia la tenía bastante clara para la resalida, lo más complicado era elegir el neumático. Hemos visto que en McLaren han arriesgado mucho con el blando, pero iban tan rápido en la recta que les daba igual. Aún nos falta un poco para luchar con ellos en la recta y poder adelantarles, pero el coche iba bien en curva", sostiene.

A pesar del buen resultado, la carrera no empezó del todo bien para Carlos, que se salió de pista en más de una ocasión debido al trazado mojado de Imola. A pesar de ello, el 55 logró desenvolverse con el SF21 en su primera vez en condiciones adversas. Sainz llegó a ir ponerse cuarto, tras la reanudación de la carrera por el accidente de Bottas y Russell. Aunque Hamilton le pasó como una exhalación en su épica remontada hacia el segundo puesto, saliendo noveno en el 'rolling star'.

"He perdido tiempo en las salidas de pista, y quizá si no hubiese perdido tanto tiempo el podio era posible. Eso sí, era la primera vez que pilotaba el Ferrari en condiciones de mojado, y necesitaba sentir bien los frenos, es normal cometer errores. Lo más destacado es que he sido rápido, me quedo con eso y que con cada vuelta que pasa me siento mejor. "Y además estamos en el buen camino", concluyó.