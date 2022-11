Antes de la última carrera de la temporada 2022 de Fórmula 1 en Abu Dhabi, donde Carlos Sainz se juega ser quinto en el mundial y acabar por delante de Lewis Hamilton, el piloto de Ferrari ha tratado varios temas en una entrevista a "Corriere della Sera".

El español, siempre sincero, no duda en lanzar un pequeño dardo a Ferrari por ser segundo piloto por detrás de Charles Leclerc: "Ni en Ferrari ni en ningún sitio. No lo merecería. Y, de hecho, me ha gustado una cosa: el respeto. Porque después de la primera parte de la temporada, habría podido convertirme en un segundo piloto, pero he reaccionado".

A pesar de ello, no duda en ayudar a Charles Leclerc a ser subcampeón si fuese necesario: "Ya estaba listo para hacerlo en Brasil. Soy un hombre de equipo y nunca he tenido problemas para ayudar a un compañero de equipo".

De hecho, aclara que su relación con Leclerc es buena: "Hay competencia. Pero el respeto y la admiración que nos tenemos en nuestros enfrentamientos son tan altos que nunca hemos tenido fricciones o problemas. Ni siquiera con un coche competitivo. Es uno de mejores compañeros que he tenido".

Objetivos y amigos pilotos

En cuanto a sus objetivos, es claro: quiere ganar el Mundial con Ferrari, que fue el motivo principal por el que fichó por la 'Scuderia'. También aclara si es amigo de sus compañeros de equipo: "Con Norris lo sigo siendo. Y siento que con Leclerc podremos serlo siéndolo cuando no seamos compañeros ni luchemos por distintas posiciones. Ya somos amigos, pero también rivales y es normal que haya un poco de distancia".

Otro hombre del que ha hablado es Mattia Binotto, sobre el que han salido rumores los últimos días sobre su posible salida del equipo italiano. Pero Sainz destaca su gran relación con él: "Óptima. Siempre le daré las gracias por haberme elegido y otorgado su confianza. Fue el primero de un gran equipo en creer en mí. Mattia siempre será especial para mí".

Para acabar, le dedica unas palabras de elogio al bicampeón del mundo, Max Verstappen: "Es muy rápido, agresivo, no tiene puntos débiles. Tiene el apoyo total de su equipo. Merece sus dos títulos".