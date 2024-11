Carlos Sainz explica sin tapujos por qué Red Bull no le fichó

"Me fui al invierno del 2023 pensando y estando casi al 90% seguro que iba a renovar mi contrato con Ferrari": así de contundente y sincero se muestra Carlos Sainz en una entrevista en 'Mundo Deportivo' cuando le preguntan por el giro de guion que dio su futuro tras el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari.

El '55', que se veía de rojo en 2025, tuvo que buscar opciones fuera de la 'Scuderia' y tras tocar a las puertas de Mercedes y Red Bull y solo con las ofertas de Williams, Audi y Alpine sobre la mesa, decidió mudarse a Grove.

Pero, ¿por qué no apostó por él Red Bull viendo el notable bajón de 'Checo' Pérez? Sainz, simplemente, cree que no es el "perfil de piloto" que es el mexicano.

"Yo creo que simplemente no soy el piloto que Red Bull busca en estos momentos, en la situación de equipo que tienen pues igual no soy el perfil del piloto que ellos prefieren tener", ha señalado.

"Y no me molesta para nada. Prefiero irme a una opción como la de Williams, que me han buscado desde el principio y es un proyecto que me motiva y en el que creo que voy a tener buenas oportunidades en el futuro", ha añadido.

Eso sí, no cierra la puerta a ninguna opción de cara al futuro: "Yo la puerta de Ferrari la voy a dejar abierta, igual que dejo abierta la de todos los equipos por los que he pasado porque nunca sabes cuando los vas a necesitar".