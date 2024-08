Enfadado, frustrado e indignado. Así ha acabado Carlos Sainz después de quedarse fuera de la Q3 en la clasificación del Gran Premio de los Países Bajos en un sábado en el que Ferrari ha estado lejos de las posiciones de cabeza.

Tras bajarse del coche, Sainz aseguró que los problemas de fiabilidad que sufrió el viernes le lastraron en la clasificación. ""No me visteis mucho, porque no he tocado la pista hasta la clasificación. En este deporte no hay milagros. He llegado a la clasificación sin tocar los blandos, lo he dado todo para pasar a Q3, pero el tráfico con Hulkenberg no ha ayudado y el coche no es fácil de llegar ni rápido. En cuanto esos detalles fallan estás fuera", dijo el madrileño en 'DAZN'.

Además, explicó que estaba en desventaja respecto a sus rivales: "Todo el mundo ha dado una vuelta con el blando y yo he dado tres o cuatro. En cuanto todos han puesto blandos nuevos nos han superado. Si queremos luchar por el campeonato no podemos fallar en detalles como los de ayer porque te acaban costando el fin de semana".

No obstante, el español cree que hay opciones de lograr un buen resultado en carrera: "Soy optimista de que iremos hacia delante en carrera, pero en este circuito es difícil adelantar".

Además, no dejó pasar la oportunidad de lanzar un dardo muy directo a Ferrari con las mejoras que están previstas para el Gran Premio de Italia de la próxima semana. "Supuestamente vienen grande mejoras, sí. A ver...", dijo Carlos Sainz con tono de resignación.