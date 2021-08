Carlos Sainz ha concedido una entrevista en 'Auto Motor und Sport'. En sus declaraciones, el piloto español de Ferrari quiso tener un guiño para los actuales motores híbridos v6, tan criticados por muchos en el mundillo de la F1 tras haber perdido ese carismático sonido de la competición.

"Son motores infravalorados. Se habla poco de la eficiencia que tienen. En 2013 se quemaban 180 kilos de gasolina y ahora con 100 se puede hacer lo mismo con más potencia", cuenta.

Eso sí, habla de ese mítico ruido: "Sí, se ha perdido un poco el sonido. Tenemos que encontrar el mejor equilibrio".

"No es tan espectacular como era antes. Cuando fui a una carrera de F1, con 10 años, casi me asustó con cómo rugían esos motores", desvela Sainz.

Y es que para Carlos esos motores eran todo un misterio: "No sabía cómo podía ser que hicieran tanto ruido sin explotar. Eso ya no se siente hoy, pero no significa que los coches sean silenciosos".

Para Sainz, el problema es otro: "Si logramos que varios equipos luchen por victorias y títulos, con pilotos peleando hasta el final, todo se olvida rápido. No podemos sobrevalorar el sonido".

