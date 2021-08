La relación entre Charles Leclerc y Carlos Sainz en su primera temporada como compañeros de equipo en Ferrari es magnífica. Ambos han demostrado complicidad y buen rollo. Los piques sanos son diarios, y así lo ha desvelado el monegasco.

En una entrevista en el podcast de la F1 ha hablado de su relación con Sainz y de la que mantenía con Sebastian Vettel: "Carlos es un muy buen compañero. Estaría entre Carlos y Seb. El último año fue más difícil para Seb, pero en sus buenos días era increíble e increíblemente difícil de batir, sino imposible. Carlos es muy consistente. Son diferentes formas de afrontarlo, pero los dos son muy fuertes".

Además ha desvelado esos piques por "ganar a cualquier cosa": "Con Seb la relación era distinta. Le veía a él como un hermano mayor. Tenía mucha experiencia. No es la misma competencia la que tenía con Seb que la que tengo con Carlos".

"Con Carlos, más o menos, tenemos la misma edad, somos muy competitivos en todo. Seb era menos competitivo en todo. Si yo quería ganar en otras cosas, él me dejaba, no le importaba. Con Carlos es distinto, puedo ver su enfado si le gano en lo que sea. Ya puede ser la cosa más tonta y estará tan cabreado... y lo mismo me pasa a mí", ha finalizado Leclerc.

Ferrari ha celebrado en varias ocasiones el trabajo de su pareja de pilotos y no solo a nivel de resultados. El buen rollo en la escudería de Maranello es clave para el trabajo diario.