Quién iba a pensar hace dos años que la frase 'solo Mercedes supera al McLaren de Carlos Sainz en clasificación' sería verdad. Lo ha sido o, mejor dicho, lo es. Lo es porque el madrileño, en una actuación sublime, ha logrado el tercer mejor crono en la Q3 del GP de Italia sobre la veloz pista de Monza.

Sobre el templo de la velocidad de la F1. Lo ha hecho, además, sin esa ventaja que te dan los rebufos en el trazado transalpino. Sainz, magistral, ha parado el tiempo en 1:19.695 y tan solo los Mercedes de Hamilton y de Bottas han podido con él.

Carlos ya apuntaba maneras durante los Libres 2, en los que exhibió un ritmo espectacular, y también ha continuado por la misma senda en cada ronda clasificatoria en Monza. En Q2 estaba claro que, de no haber errores, era un candidato a top 3.

Y así ha terminado siendo, porque ni los Red Bull ni los Mercedes rosa o los Racing Poing han sido capaces de batir al piloto madrileño. Sergio Pérez, con el clon alemán de 2019, se ha quedado a milésimas de Sainz. Mientras, Verstappen fue quinto y Albon, con problemas noveno.

Por su parte, los Renault tampoco han estado como se esperaba que estuvieran tras su gran resultado en Spa. Daniel Ricciardo ha sido séptimo, pero Esteban Ocon ha caído en Q2.

Ni es noticia: enésimo desastre de Ferrari

Ahí es hasta donde ha llegado Charles Leclerc en otro desastre total y absoluto de Ferrari en su propia casa. La 'Scuderia' está fatal y ya no puede disimularlo. Sebastian Vettel, que ya parece que le da igual todo, ni ha superado la Q1.

Es increíble, pero es así. Increíble ver a un Ferrari caer con los Haas, los Alfa Romeo y los Williams. Con coches y con equipos con un presupuesto mucho menor que el del rojizo monoplaza. Pero no están, y cuando no se está, no se está. Se haga lo que se haga.

Lo peor, para el espectador español y para el tifosi de Maranello, es que en 2021 las cosas no deberían cambiar demasiado salvo por la llegada de Carlos Sainz.

Y es que mientras McLaren crece, en Ferrari van hacia atrás y además sin freno de ningún tipo. Mal asunto en las cada vez más grandes nubes negras que hay sobre Maranello.

Te puede interesar

Carlos Sainz, confiado "al 100%" con Ferrari: "Dame esa opción 100 veces, siempre diré que sí"

Lewis Hamilton reprende a Ferrari por la situación de Sebastian Vettel