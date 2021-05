Carlos Sainz se va del GP de España con una más que meritoria séptima posición. Tras los problemas de Portugal, el madrileño ha vuelto por sus fueros con el Ferrari y, aunque cree que podía haber estado más arriba, se va contento por el rendimiento final del monoplaza.

"Éramos el mejor coche en curva tras Mercedes y Red Bull, y eso es una buena señal. Esas posiciones en la salida me han costado muchos puntos e iba algo frustrado. Tenía más ritmo que los demás", afirma en DAZN.

Y es que Carlos perdió un par de puestos en la salida: "Llego a hacer mejor vuelta en clasificación y mejor salida y podíamos haber sido cuartos. En la carrera hemos ido bien".

"Hemos sido más rápidos que McLaren y que Alpine, pero sales mal y ya no puedes pasar. Veré qué pude hacer diferente en la salida", cuenta.

Además, confiesa que tenían intención de ir a una parada, pero no pudo ser: "Cuando pasé a Ocon le di un trallazo a las ruedas... Peor me he visto bien para ir a una y el safety car ayudó mucho. Era el plan, pero si vas atacando es imposible".

"Hemos sido de los primeros en saber que lo ideal eran dos paradas. La mayoría iba a hacer una, y yo atacaba a Ocon que sabía que estaba ahorrando. Las dos paradas nos iban a ayudar para pasar al Alpine", concluye.

Al final, séptima plaza para él en España y el mal trago de Portugal queda ya atrás, cuando sufrió un gran desgaste en las ruedas que le llevó a quedarse sin puntos.

