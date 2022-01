La progresión de Carlos Sainz desde que debutase en Fórmula 1 de la mano de Toro Rosso ha sido meteórica. Después de arrancar en el 'filial' de Red Bull, coger experiencia en Renault, confianza en McLaren y asentarse como uno de los mejores pilotos de la parrilla en su primer año en Ferrari, el madrileño confía en poder luchar por victorias en 2022 con el cambio normativo y el ilusionante trabajo de fondo de la 'Scuderia'.

Doblegando a Charles Leclerc en la particular pelea de compañeros de equipo en 2021, Sainz ha señalado en una entrevista recogida por 'Motorsport' qué otros dos rivales son sus favoritos a la hora de luchar de tú a tú en el asfalto.

"Disfruto luchando contra tipos como Charles (Leclerc), Lando (Norris) y George (Russell), cuando se suba al Mercedes la próxima temporada. Es una generación de pilotos que, aunque no tenga exactamente la misma edad que ellos, disfruto peleando con ellos", ha explicado el '55'.

De ellos destaca su 'señorío' al volante: "Creo que están a un muy buen nivel, pero en cierto modo también logran seguir siendo limpios en la pista y crean buenas batallas. Este año, si miras el centro de la parrilla y la forma en que hemos logrado comportarnos y competir, ha sido realmente positivo".

Paralelamente, de cara a la próxima temporada que arranca en marzo, Carlos confía en poder "luchar con cualquiera": "Veremos si el año que viene, en caso de luchar todos por mayores apuestas, podemos mantenerlo así porque personalmente lo disfruto mucho. Pero me siento capaz de luchar contra cualquiera, seguro".

"El año que viene me gustaría pelear por estar en la cima y me encantaría experimentar esa sensación de estar en la batalla por mi primera victoria y también por un campeonato. Si va a suceder o no, nadie lo sabe, pero nos gustaría luchar por las victorias", ha añadido.

A Ferrari solo le pide comodidad y potencia, ya que él pondrá el resto: "Al coche de 2022 le pido que sea fácil de pilotar, que vaya como un cohete y que estemos en la cima. El resto lo pongo yo, me adapto bien a cualquier coche y lo trabajo en el simulador. He probado el nuevo coche y es muy diferente en la forma en que lo conduces. Será difícil de conducir, muy diferente, por ejemplo no tan cómodo en el equilibrio en la curva. Y será rápido, pero difícil".