El Mercedes nada tiene que ver este año con el de los anteriores. Un monoplaza que está muy alejado del rendimiento de los Ferrari y de los Red Bull. Y Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, lo ha notado. En Arabia Saudí no pudo pasar de la décima plaza.

Son muchos los comentarios que se están haciendo sobre el W13. Jacques Villeneuve, campeón de F1 en 1997, ha sido muy duro contra el equipo y contra el piloto británico. Lo ha hecho en su columna en la publicación 'Formule 1' de Países Bajos: "Es obvio que se han caído del pedestal".

"Durante años podían camuflar los fines de semana malos con un motor superior. Ya no es el caso. Será interesante ver cómo reacciona el equipo porque Toto Wolff y Lewis Hamilton no están acostumbrado a esto. Pero podemos decir ya que competir por el título ya no es una opción", afirma Villeneuve.

Y mira directamente al siete veces campeón, que a pesar de todos los problemas ya ha logrado un podio en este comienzo de mundial: "Lewis siempre ha tenido un coche perfecto. Nunca tuvo que empujar porque eran mucho más rápidos".

Mucho tendrá que mejorar Mercedes si quiere estar en la pelea. Ferrari y Red Bull parecen inalcanzables en estos momentos, pero si hay alguien que puede convertir su coche en un coche campeón a mitad de temporada esos son las flechas de plata.

Australia volverá a ser una prueba de fuego. El parón de dos semanas podría dar algo de aire a la escudería para encontrar solución a los problemas de 'porpoising', que es lo que provoca que el coche tenga una de las velocidades punta más bajas de toda la parrilla.