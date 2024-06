Flavio Briatore ha vuelto a la Fórmula 1 de la mano de Alpine y un campeón de la competición cree que es una malísima noticia. No quiere una competición con "trampas", recordando lo ocurrido en el 'crashgate' en el año 2008 protagonizado por el equipo Renault.

Lo ha dicho Damon Hill, campeón en 1996, en declaraciones a 'Sky Sports F1': "Me preocupa esto porque creo que hemos tratado de solucionar todo este asunto y simplemente no queremos volver a un mundo de trampas y cosas que dejan mal sabor".

"El regreso de Briatore es increíble y desconcertante para mí. Estoy muy decepcionado. Todos me decían que Flavio tiene un historial de ideas brillantes en este deporte, pero... ¿qué aportará? ¿Es esto lo que Alpine quiere en el futuro?", dice Hill durante el Gran Premio de Austria que se disputa este fin de semana.

No entiende la decisión que ha tomado la escudería francesa: "No es joven. No significa que no debería estar ahí, estoy seguro de que tiene muchas ideas interesantes y tal vez pueda animar o dar confianza al equipo para tomar decisiones un poco más valientes de lo que tomarían de otra manera".

"Los Alpine son rígidos en cierto modo, ¿no es así? Tal vez necesitan a alguien más, como Flavio, que pueda tomar esa decisión por ellos y luego puedan lavarse las manos sobre todo el complicado tema de si son un equipo Renault oficial o lo que son. Pero en lo que ha sido bueno, yo diría que es en jugar rápido y suelto. Y estoy usando ese término de manera bastante intencionada porque eso es lo que Flavio hace", sentencia Hill con estas palabras.