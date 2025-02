Un campeón de F1 carga contra Verstappen: "Cuando se lo hacen a él, llora como un bebé"

Damon Hill ha cargado contra el actual campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, por su estilo de conducción agresivo, pero también ha señalado a Red Bull por permitirlo: "Si su piloto sobrepasa el límite en alguna ocasión, tienen la responsabilidad de decir 'No puedes hacer eso'. Y no lo hacen. Ese ha sido siempre mi problema con ellos, casi han dado carta blanca a Max y han protegido a su piloto para que no se atenga al código, por así decirlo".

El campeón del mundo 1996 ha sido muy contundente contra la escudería austriaca, exigiendo "responsabilidad" con las maniobras de su piloto. "Creo que Red Bull tiene una responsabilidad, la dirección de su equipo tiene una responsabilidad con el deporte", decía en una entrevista al diario británico 'The Telegraph'.

El expiloto ha querido aclarar dicha crítica con el ejemplo del adelantamiento entre Lando Norris y el neerlandés en el Gran Premio de Estados Unidos cuando disputaban el Mundial la temporada pasada: "Max interpretó correctamente a su favor la regla sobre adelantar y estar por delante en el vértice por el interior. No hay nada en el reglamento que diga que no puedes hacer eso. Y es emocionante ver a la gente lanzarse por el interior".

Sin embargo, el campeón con Williams considera que si esta maniobra la hubiera realizado otro piloto, a Max no le hubiera sentado nada bien.

"Si alguien se lo hiciera, lloraría como un bebé. Y ese es uno de mis problemas con ellos. Red Bull simplemente no puede aceptarlo. No, realmente es un poco decepcionante...". Una actitud que suelen llevar a cabo. "Cuando algo no sale como ellos quieren, lloran por ello", reafirma sobre el tetracampeón y su equipo.

Para concluir, el británico ha querido aclarar que no tiene nada contra Max Verstappen, contrario a la popular creencia en Holanda de que están en contra del piloto de la escudería de las bebidas energéticas por su nacionalidad.

"Como digo, me gusta Max. Lo que no me gusta es el patrioterismo. Y no me gusta que se convirtiera en un 'Estáis contra nosotros porque no somos británicos' y todas esas tonterías, que se utilizaron como forma de presionarnos. Es totalmente injusto sugerir que existe algún tipo de actitud antiholandesa", ha zanjado.