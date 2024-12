Cambio radical en Ferrari: el coche de 2025 será nuevo al 99%

Lewis Hamilton y Charles Leclerc tendrán una máquina nueva. Casi nueva. Ferrari cambiará el 99% del coche de cara a la temporada que viene. El monoplaza de 2025 no se parecerá en nada al que han pilotado Charles y Carlos Sainz en este 2024, con el que han luchado por el mundial de constructores contra McLaren.

"Estamos en el cuarto año de esta normativa y conocemos muy bien nuestro proyecto anterior. Por eso el coche de 2025 será completamente nuevo", ha dicho Fred Vasseur, jefe de la escudería italiana, en 'Auto Race'.

Sobre la llegada de Hamilton, todo un siete veces campeón de la Fórmula 1, dicen en Ferrari que tendrán que gestionar su llegada: "Hay que encontrar la mejor manera de gestionar a Lewis. Lo conozco muy bien, pero no se debe repetir lo que se ha hecho en el pasado. No tenemos que hacer un copia y pega de Mercedes".

El objetivo es "hacer algo diferente" y no ponerle a Lewis un coche como el Mercedes del 2024: "El ambiente de trabajo allí fue muy bueno al inicio y menos bueno al final. No hay que traer a gente de Mercedes para hacer otro Mercedes aquí. No son los campeones, hay que hacer algo diferente".

Ferrari ha sido el segundo mejor coche en el mundial de constructores. Lucharon contra McLaren hasta el final. Pero no fue suficiente. Y Vasseur ya ha adelantado que van a cambiar prácticamente todo de cara a 2025 justo antes de que entre en vigor el nuevo reglamento de la Fórmula 1.