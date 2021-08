Daniel Ricciardo no está teniendo el año soñado en su debut en McLaren. Con unos resultados pobres comparados con los de Lando Norris, el australiano intentó algo que no fue ni mucho menos la mejor idea que ha tenido en su carrera deportiva.

Y es que al no adaptarse del todo bien al coche, Ricciardo y el equipo hicieron un cambio de chasis para que ambos monoplazas fueran iguales. Para que Daniel usase el de Norris... algo que no salió ni mucho menos bien.

"Este año hemos hecho un cambio de chasis, pero no quiero decir cuándo porque surgirían muchos titulares. Creo que sé cuándo hicimos el cambio", afirmó Ricciardo en palabras que recoge 'SoyMotor'.

Daniel, eso sí, no perdió su personalidad al afirmar eso: "Me río, pero no debería hacerlo. Lo hago en lugar de llorar".

Al parecer, este cambio pudo tener lugar en el GP de Mónaco, lugar en el que el australiano bajó considerablemente su rendimiento.

Ahora, eso sí, no se descarta que vuelva a cambiar de chasis, y Ricciardo dice que está a tope de moral a pesar de estar lejos de su compañero.

"Pongo toda mi confianza en el equipo. Creo que no es bueno decir que hay que cambiar esto o lo otro si las cosas no van bien. Si ellos sienten que hay que cambiarlo, lo harán", dijo.

