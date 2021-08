Max Verstappen y Lewis Hamilton están protagonizando un duelo por el título que hacía años no se veía por la desigualdad de puntos que ha habido entre el primero y el segundo en anteriores mundiales. Esta temporada cuesta decidirse por uno de los dos aspirantes por el título, ya que solo les separan ocho puntos, y Fernando Alonso tampoco lo tiene claro.

"No lo sé. La verdad es que sería difícil apostar a día de hoy. Y cada fin de semana parece que cambia un poco el favorito. Así que vamos a disfrutarlo; y ojalá que hasta la última carrera el Mundial esté abierto para el bien de todos", dice Alonso en una entrevista concedida a la 'Agencia EFE'.

Un Mundial que está en pleno parón de verano y que volverá con el GP de Bélgica, en un circuito al que el asturiano siempre ha tenido mucha estima: "Spa siempre me trae buenos recuerdos, porque aquella victoria en la Fórmula 3000 fue un poco el trampolín para la F1. A partir de esa victoria fue cuando más o menos empecé a recibir llamadas de equipos. Es donde se encendió un poco la chispa de mi carrera deportiva en lo que respecta a la F1".

"En el WEC, esas dos victorias las recuerdo perfectamente; y en especial esa carrera loca en 2019, en la que tuvimos las cuatro estaciones prácticamente en un mismo día", comenta el bicampeón del mundo haciendo referencia a sus años en el Mundial de Resistencia.

Otro de los circuitos que le gustan al piloto de Alpine es Suzuka, el del GP de Japón, que ha sido cancelado recientemente a causa de la pandemia muy a su pesar: "A mí me encanta Japón. Y me encanta ese circuito, además. No es una noticia buena. Pero bueno, es por el bien de todos, por la seguridad de todos. Lo aceptamos, como no puede ser de otra manera".

Fernando incluso apunta a que puede haber más modificaciones durante esta segunda parte del año por los mismos motivos que no se correrá en Japón. "Iremos a correr donde sea seguro hacerlo; donde nos acojan y, bueno, estaremos bastante pendientes de ello, porque no creo que haya un calendario definitivo hasta semanas antes de cada Gran Premio", asegura.

El país nipón no pasa por su mejor momento en casos de COVID-19 desde hace unos meses, cuando también se puso en duda la celebración de los Juegos Olímpicos. Finalmente se llevaron a cabo y Alonso dice haber seguido los resultados de "las finales y los compatriotas" pero no tan pendiente como hubiera querido por coincidir con sus vacaciones.

El coronavirus sigue causando incertidumbre en la F1, pero lo que de verdad tiene inquietos a los equipos y pilotos es la llegada de la nueva reglamentación. "Creo que no hay garantías ni tampoco la sensación de que se pueda asumir el futuro de ningún equipo, básicamente. Probablemente incluso los mejores equipos que dominan ahora están preocupados por las nuevas reglas y por cómo interpretarán esos coches", comenta Alonso en declaraciones a varios medios, según 'GP Fans'.

'Magic' cree que pasará lo mismo que ha ocurrido con las hegemonías de Red Bull y Mercedes de los últimos años: quien acierte desde un principio dominará en los próximos años. "Un equipo que es dominante al principio de un reglamento parece mantener esa ventaja durante años. Todo se ajusta cada vez más, pero es el mismo el que está ganando", analiza el español.

Sin embargo, Alonso confía en su escudería, que tradicionalmente ha salido exitosa cuando hay modificaciones. "Este equipo siempre ha sido inteligente en la interpretación de las reglas. No ha gastado mucho dinero en la F1 en el pasado. Creo que hay una posibilidad de cerrar la brecha –respecto a los grandes–, pero no hay garantías aseguradas", concluye.