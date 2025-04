El brutal adelantamiento de Verstappen a Gasly en la última vuelta que nadie pudo ver en directo

El Gran Premio de Baréin estuvo marcado por el caos en la realización. Las tablas de tiempos desaparecían constantemente y se produjeron cambios de posición que no existían. No solo ocurrió esto, sino que la Fórmula 1no emitió un adelantamiento ocurrido en la última vuelta.

Era la lucha por conseguir el sexto puesto. El Alpinede Pierre Gasly luchaba contra el Red Bull de un Max Verstappen que tuvo un fin de semana aciago. La realización se perdió el fin de la persecución del neerlandés al galo, no obstante, 'F1TV' ha obtenido la secuencia del adelantamiento.

El neerlandés se cocinó a fuego lento el ataque. En primer lugar, yéndose por el exterior en la primera curva para intentar realizar una trazada favorable. Después, en la salida de la tercera que da entrada a la segunda zona de 'DRS', el tetracampeón completó la pasada por el exterior.

Gasly tenía en su mano conseguir ocho puntos muy valiosos para estrenar no solo su casillero en el mundial de pilotos, sino otorgar los primeros de la temporada para Alpine. Serían finalmente seis puntos que le sirven para salir del último puesto del Mundial de Constructores.

En el caso de Verstappen, no le ha causado un gran cambio conseguir ese puesto en la clasificación de pilotos. El vigente campeón del mundo es tercero y ha sido adelantado por el McLarende Oscar Piastri en el mundial. Por otro lado, el Mercedes de George Russell se le acerca a tan solo seis puntos.