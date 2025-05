Briatore siembra la duda con Colapinto: "No sé si Franco terminará la temporada..."

Alpine sigue sin estar en el sitio donde le gustaría. Ha pasado tiempo ya desde aquel 2022 en el que se suponía que la escudería francesa iba a dar el salto definitivo para luchar por todo. Sin embargo, todo se quedó en humo.

Y los últimos estragos de ese humo siguen resonando hoy. Alpine se ha acomodado en la mitad de la parrilla para abajo, algo muy lejos de los objetivos de la escudería y que precipitó el regreso a casa de Flavio Briatore: “Llevo diez meses, que lo veo en la nómina. No es fácil porque el equipo ha pasado por muchos cambios en los últimos cinco años, pero poco a poco nos asentamos".

"Pensamos mucho en el año que viene con la nueva caja de cambios y el motor de Mercedes, pero mientras tanto tenemos que ser más competitivos. No somos competitivos, lleva tiempo hacer un coche ganador como Red Bull y lo sé porque lo he logrado antes y espero volver a lograrlo”, agregó en la rueda de prensa de la FIA.

Sobre el nivel de sus pilotos, no acaba de mojarse: “Es el huevo y la gallina. Si no tienes un coche competitivo, es difícil saber cómo estás en cuanto a pilotos. Es difícil conocer el nivel de Gasly si no le damos un coche competitivo, después sabremos dónde estamos. Si el coche no es competitivo, no se sabe”.

Y en cuanto a Colapinto, el mítico jefe de equipo no confirma su presencia hasta final de temporada: “Esta es la primera carrera real de Franco. Yo nunca dije cinco carreras, ni tres, ni cuatro ni una. Veremos, si Colapinto lo hace bien pilotará. Y si no, ya veremos".

"En 2025 tenemos que prepararnos para 2026, así que todos los experimentos que sean necesarios los haremos. No sé en este momento si Franco terminará la temporada o no. Depende de las prestaciones, es lo único que miramos”, sentenció.