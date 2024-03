Tras las dos primeras carreras de la temporada 2024 de Fórmula 1 y con un parón de una semana hasta que llegue la tercera en Australia, muchos ya comienzan a hacer sus análisis sobre lo que ha ocurrido y lo que está por ocurrir.

Uno de ellos ha sido Flavio Briatore, que en declaraciones a 'Rai 1' ha tratado varios temas.

El que fuera jefe de Renault durante los Mundiales de Fernando Alonso en 2005 y 2006, entre otras cosas, ha comparado a Verstappen con Senna, Schumacher y el asturiano.

Además, ha opinado sobre lo que le espera a Hamilton en Ferrari, donde cree que le será difícil superar a Leclerc.

"Si estuviera hoy en Ferrari, haría las mismas cosas que Leclerc, que es un piloto rápido", ha señalado.

"El monegasco está subestimado, Hamilton tendrá dificultades para mantenerse por delante de él", ha añadido.

El italiano no ha perdido la oportunidad de darle un 'palo': "Los conductores como Hamilton no se esfuerzan mucho si el coche no es competitivo".