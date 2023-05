Pobre George Russell. Pobre, porque se pensó algo que no era. Que claramente no podía ser. El inglés de Mercedes, el mejor de su equipo en Miami tanto en clasificación como en carrera, terminó cuarto en Florida pero por un momento llegó a soñar con algo más. Con algo que desde su equipo le dijeron que no. Que iba a ser que no.

Porque el joven británico, compañero de Lewis Hamilton, pecó de falta de visión desde su casco cuando observó las evoluciones de Fernando Alonso. Porque él pensaba que delante del asturiano, la 'pelea' que estaba viendo, era por la segunda plaza.

Pero no. No lo era. Y en Mercedes se lo confirmaron dejando en nada sus ilusiones de ser tercero... y a saber si algo más.

"¿Quién es el que está delante de Alonso? ¿Tan cerca estamos de Pérez?", preguntó por radio a su equipo.

La respuesta desde su box fue, simplemente, lapidaria....

"No, no. Disculpa... Es Logan Sargeant", le confirmaron en Mercedes.

Porque Alonso estaba con el Williams, doblado, para quitárselo de encima y proseguir con su camino a un nuevo podio.

Delante de él, a casi 15 segundos, era donde estaba Sergio Pérez, que acabó segundo por detrás de Max Verstappen.