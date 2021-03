Tras alcanzar su cénit en Fórmula 1 alzando los títulos mundiales de 1998 y 1999, Mika Hakkinen coincidió con Fernando Alonso en el 'Gran Circo' a partir de que el asturiano diera sus primeros pasos en la élite de la mano de Minardi.

Frente a frente con el ovetense en la parrilla, el finlandés conoció de primera mano la ambición y carácter del piloto español al subirse al monoplaza.

Por ello, analizando las previsiones de Alpine para la presente campaña que arrancará este domingo 28 de marzo en Baréin, Hakkinen ve a Alonso 'comiéndose' a su compañero de equipo, Esteban Ocon.

"Me gustaría decir algo positivo de Ocon, pero no le conozco tan bien. Desde fuera, si nos basamos en comentarios y entrevistas, no es necesariamente el tipo de compañero que querría yo. Necesitas confiar en tu compañero, hablar con él y compartir cosas. Yo no confiaría en Esteban. Es algo duro de decir, pero así es", ha afirmado en declaraciones a 'Unibet'.

"Fernando es un verdadero 'killer'. Afrontará la temporada de una manera que Ocon quedará eclipsado. No creo que Ocon tenga ninguna opción. Tiene experiencia y velocidad, pero Fernando no le dará ninguna oportunidad", ha añadido.

Paralelamente, el expiloto desconfía del motor del Alpine A521, que dirimirá si Alonso tiene opciones reales de estar a la cabeza: "Fernando vuelve a la F1. Lo va a dar todo, pero para ganar necesitas un motor potente. Es tan simple como eso. ¿Tiene el motor potencia suficiente como para adelantar en las rectas? ¿Para entrar en la zona de frenado y pasar por el interior? Lo dudo. Sin potencia, no importa lo buena que sea la aerodinámica o los pilotos. Cada aspecto tiene que estar bien".

"Todo tiene que funcionar: paradas, estrategias... si todos los elementos no están bien, no habrá resultados. Pero es una gran marca, espero que tengan éxito", ha reseñado.

Seguidamente, el finlandés explicó que de no haberse producido tantos cambios en la última década en F1, el ovetense habría ganado más: "Fernando se divirtió mucho en todo el mundo, tuvo una carrera exitosa en la F1. Ha pasado por varios en el 'Gran Circo'. La gente se pregunta por qué nunca volvió a ganar. Pero será interesante ver qué puede aportar a una Fórmula 1 que ha cambiado bastante. Ahora está centrada en hacer que los coches duren más. La oportunidad de ganar porque los demás tienen mala suerte es menor ahora mismo. Es más raro ver abandonos y fallos de motor y que ganes posiciones por eso. Vamos a ver cómo Fernando puede aprovechar la F1 de hoy en día".

Realizando cábalas personales para Baréin, Hakkinen no duda al apuntar a sus favoritos: "Espero que Red Bull sea muy fuerte en la clasificación en Bahréin. McLaren y Mercedes también lo harán bien. No sé el orden exacto, pero esos son mis tres mejores equipos de cara al inicio".