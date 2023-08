Cuenta atrás para el mundial de baloncesto en el que la selección española de Sergio Scariolo defiende título. A partir de este viernes arranca el mejor baloncesto, en un campeonato en el que hay importantes ausencias.

En la selección española no estará Ricky Rubio, MVP del pasado mundial, por salud mental. El base de la NBA anunció en un comunicado que "no se sentía preparado" para afrontar este reto y los bases de España serán Alberto Díaz y Juan Núñez.

No es la única estrella de la NBA que no estará presente. En Serbia, nada más y nada menos, no estará el campeón de la NBA Nikola Jokic.

En Grecia no contarán con Giannis Antetokoumpo, quien fuera MVP de la mejor liga del mundo en 2019 y 2020.

Canadá es, seguramente, la selección más castigada por las ausencias. Sus dos mejores jugadores no estarán en el campeonato del mundo: ni Andrew Wiggins ni Jamal Murray, campeón de la NBA con los Denver Nuggets.

El grupo de España en el mundial

La España de Scariolo está en el Grupo G junto a Brasil, Irán y Costa de Marfil.

Todos los grupos

Grupo A: Filipinas, Italia, República Dominicana y Angola.

Grupo B: Serbia, Puerto Rico, China y Sudán del Sur.

Grupo C: Estados Unidos, Grecia, Nueva Zelanda y Jordania.

Grupo D: Lituania, Montenegro, México y Egipto.

Grupo E: Australia, Alemania, Finlandia y Japón.

Grupo F: Eslovenia, Venezuela, Georgia y Cabo Verde.

Grupo G: España, Brasil, Irán y Costa de Marfil.

Grupo H: Francia, Canadá, Letonia y Líbano.