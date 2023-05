Aston Martin sí es el segundo equipo, es un hecho demostrado tanato en la clasificación de pilotos como en constructores. Aunque esto les pese a muchos, el equipo de Fernando Alonso no se conforma y quiere más.

Prueba de ello son las palabras del gurú, Dan Fallows, que es uno de los grandes artícife del éxito que ha tenido el AMR23. El director técnico de Aston Martin ha desvelado en 'Racefans' que ya piensan en trabajar en el monoplaza para 2024:

"Queremos trabajar en el coche del año que viene lo antes posible. Inevitablemente será una forma de evolución del coche de este año", explicó.

Aston Martin is bringing big updates to the AMR23 at Imola and after this they switch to 2024 car at the end of May

Updates include floor, sidepods and something unmentioned pic.twitter.com/6KElcnj1P1