Aston Martin pide perdón a Fernando Alonso: "De momento no podemos..."

Fernando Alonso no puede puntuar con este Aston Martin. Lo está dando absolutamente todo, pero no es suficiente. Porque el AMR25 simplemente no puede. El asturiano fue undécimo en el Gran Premio de Arabia Saudí. De nuevo muy por encima de las expectativas del equipo, que saben que están en la parte trasera de la parrilla.

Y tal es el nivel de frustración que el equipo directamente le pide perdón. Pedro de la Rosa, en 'DAZN', ha reconocido que de momento no pueden ofrecerle un coche más competitivo.

"Lo siento por Fernando, pero de momento no le podemos dar nada mejor", expresó este domingo en el Gran Premio de Arabia Saudí.

Reconoce que él lo está pasando realmente mal desde fuera: "Yo también lo sufro, además como no influyo en el rendimiento del coche... no soy probador. Lo veo desde la distancia, no puedo intervenir y es doloroso, que nadie piense que nos lo tomamos a broma, llevo varios días sin poder dormir porque no me gusta ver dónde estamos".

"Estamos trabajando a tope, somos 900 personas para sacar esto adelante", dice de la Rosa.

Miami es la próxima cita dentro de dos semanas. Y el AMR25 será exactamente el mismo. No se esperan actualizaciones. Porque el equipo, al introducir el coche en el nuevo túnel de viento, han chocado con la realidad: los datos de la pista no concuerdan con los del túnel de viento. Por lo que evolucionar este coche es más que un reto. Y más teniendo en cuenta que la nueva normativa de la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina.