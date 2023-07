Si bien es cierto que el inicio de temporada de Aston Martin ha sido, tal y como dijo Fernando Alonso, prácticamente sobresaliente, en las últimas carreras su ritmo de carrera y su rendimiento en general se ha visto reducido en comparación con los demás.

Por ello, desde que introdujeron las mejoras de Canadá, el equipo no ha vuelto a poder pelear por las primeras posiciones de la parrilla y están sufriendo, incluso, por entrar en los puntos.

Aún así, los seis podios en las once primeras carreras demuestran que los británicos tienen capacidad más que de sobra para poder volver a encauzar las cosas y darle a Fernando un arma con el que poder volver a pelear.

De todo ello ha hablado Mike Krack, jefe de equipo de Aston Martin, en unas declaraciones antes del GP de Bélgica de este fin de semana, asegurando que ya tienen localizado el problema.

"Creo que son muchas pequeñas cosas. Hemos aprendido mucho en las últimas semanas sobre lo que es bueno y lo que no es tan bueno. Siempre se necesita un tiempo para identificar realmente dónde están tus puntos débiles, y también en comparación con cómo era tu coche antes", comenta el luxemburgués.

"A la hora de tratar de identificar una tras otra creo que hemos dado buenos pasos en las últimas una o dos semanas en términos de identificarlo. Pero llevar a cabo las modificaciones necesarias llevará un tiempo", añade.

Asimismo, Krack se muestra muy optimista de cara al futuro próximo de la escudería y confía en volver a ser el segundo equipo: "Tenemos mucha confianza. Porque, como he dicho, nos ha llevado un par de semanas identificar los problemas".

"Y también confirmarlos, porque vas a un circuito y tienes problemas, vas a otro, y los problemas son un poco diferentes, y entonces no lo sabes. Así que siempre hay que esperar un poco para no tomar una dirección errónea, porque entonces solo pondrás piezas en el coche por ponerlas y eso no es lo que queremos hacer", confiesa el mandamás.