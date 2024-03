Año clave, carreras clave, para el futuro de Fernando Alonso. Para saber si, primero, el bicampeón sigue en la F1. Para saber si, segundo, continua su andadura en el equipo Aston Martin. Todo es posible. Todo puede pasar. Toda opción puede darse en un mercado de pilotos que está en ebullición después de la marcha de Lewis Hamilton a Mercedes y de todo lo que rodea a Red Bull y a Max Verstappen.

Y Aston Martin ya empieza a temerse que podría ser que Alonso no vistiera de verde. Porque Fernando lo sabe. Sabe que está disponible. Sabe que es, salvo que Max haga algo inesperado, el único campeón en el mercado. Y ahí radica su atractivo. Ahí radica todo para un piloto que, por qué no, podría vestir o bien de Mercedes o bien de Red Bull. O bien directamente no vestir ninguno.

Mike Krack, jefe de Aston Martin, ha hablado en Jeddah acerca de eso. Acerca de Alonso, de si ya están valorando alguna otra opción en caso de que Fernando decida no seguir con ellos en 2025. Y ha sido más que sincero.

"No es ningún secreto..."

"No es ningún secreto que él quiere decir por sí mismo, y tampoco lo que es que sigo diciendo que queremos seguir trabajando con él", afirma en palabras que recogen en 'Motorsport'.

Pero... quién sabe: "Es lógico que un piloto de ese calibre sea atractivo para todos. Intentaremos mantenerlo".

"He dicho que lo más importante es que le podamos dar un coche rápido. Que crea en este proyecto, que crea en este equipo. Todo lo demás habrá que discutirlo en las próximas semanas", cuenta Krack.

Va a estar sin duda alguna más que animado todo en la F1. Sobre todo fuera de la pista, viendo el brutal dominio que tienen tanto Max Verstappen como Red Bull de nuevo. Dos carreras, dos victorias... con Sergio Pérez como segundo.